Caldo: Coldiretti, con ultime partenze 20 milioni in vacanza ad agosto

- Non solo controesodo, con le ultime partenze salgono a 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nel mese di agosto, anche se in calo del 10 per cento rispetto allo scorso anno per effetto del caro prezzi ma anche di una certa tendenza alla destagionalizzazione delle ferie. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend di grande traffico per l'esodo ed il controesodo estivo del dopo ferragosto, segnato dall'ondata di caldo da bollino rosso in molte città. Nonostante la flessione, agosto – sottolinea la Coldiretti – resta il mese più gettonato dagli italiani anche se fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto, ombrelloni e lettini. Un costo aggiuntivo che – precisa la Coldiretti – risente quest'anno anche del balzo dell'inflazione con aumenti dei prezzi sono tutti gli aspetti della vacanza. Per la maggioranza degli italiani in viaggio (50 per cento) la durata della vacanza è inferiore alla settimana mentre per quasi un italiano su tre (25 per cento) – sottolinea la Coldiretti – è compresa tra 1 e 2 settimane, ma per un fortunatissimo 4 per cento che è di oltre un mese. Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d'Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Ma – spiega Coldiretti – c'è anche una quota del 28 per cento di italiani, oltre 1 su 4 tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all'estero magari approfittando di condizioni economiche più convenienti. (segue) (Com)