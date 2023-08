Taiwan: Cina lancia nuove esercitazioni intorno all’isola, “severo monito” dopo soste Lai negli Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan, inoltre, sono state lanciate all’indomani del vertice di Camp David tra i leader di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che hanno dato il via a “una nuova era di partenariato trilaterale” focalizzata sulla sicurezza nell’Indo-Pacifico. Riguardo alla Cina, il presidente Usa, Joe Biden, l’omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol, e il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, si sono detti preoccupati per le “azioni inconciliabili con l’ordine internazionale basato sulle regole, che minano la pace e la prosperità regionali”, in particolare per il “comportamento pericoloso e aggressivo a sostegno di rivendicazioni marittime illegali” nel Mar Cinese Meridionale. “Ci opponiamo fermamente a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo nelle acque dell’Indo-Pacifico. In particolare, ci opponiamo fermamente alla militarizzazione dei territori rivendicati; all’uso pericoloso di navi da guardia costiera e milizia marittima e alle attività coercitive”, hanno dichiarato, invocando il rispetto del diritto internazionale e della libertà di navigazione e sorvolo. Inoltre, i tre leader hanno sottolineato “l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan come elemento indispensabile della sicurezza e della prosperità nella comunità internazionale”, con la richiesta di “una risoluzione pacifica delle questioni attraverso lo Stretto”. (Cip)