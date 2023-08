Fisco: Foti (Fd'I), raccogliamo frutti di battaglia storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'offensiva contro le Partite Iva 'apri e chiudi' è frutto di una norma che abbiamo inserito nella Legge di Bilancio, partendo dal presupposto che di 58 mila imprese cinesi, 37 mila erano state chiuse entro l'anno con elusione fiscale e contributiva e svantaggi competitivi per chi lavora in regola. Ora stiamo raccogliendo i frutti di una nostra battaglia storica". Lo ha dichiarato in un'intervista a Il Giornale il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Nella stessa intervista Foti ha parlato delle prossime elezioni europee: "È importante che tutti quelli che non si riconoscono in una Europa a forte condizionamento socialista si attivino presentando programmi tra loro compatibili, iniziando ad esempio dall'atteggiamento verso l'ideologia green. Ma le elezioni prima si vincono, poi si discute e si valuta. È prematuro parlarne ora".(Rin)