Carburanti: Urso, taglio accise Draghi quando benzina raggiunse 2,20 euro, siamo sotto soglia

24 luglio 2021

- Sulla riduzione delle accise "ricordo che Draghi prese questa misura eccezionale a fronte del prezzo di benzina e gasolio che aveva raggiunto i 2.20. Siamo ben al di sotto di quella soglia". Lo ha ribadito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una intervista a "Il Giornale". Parlando dei prezzi dei carburanti e delle accise, il ministro ha ricordato come "in generale il prezzo industriale, cioè deputato dalle accise, è in Italia, per la prima volta, il più basso d'Europa. Ciò significa che le nostre misure sono risultate pienamente efficaci". Urso ha ribadito come "trasparenza, monitoraggio e controlli sono gli strumenti che abbiamo in un sistema di mercato e li abbiamo utilizzati appieno. Va comunque sempre ricordato che i prezzi dei carburanti hanno cominciato a salire da quando l’Opec+, il cartello dei Paesi arabi più la Russia, ha cominciato a tagliare la produzione per far salire i prezzi del barile". "L'esposizione del cartello medio - ha spiegato Urso - ha consentito ai consumatori di scegliere in piena consapevolezza dove rifornirsi, facendo nel contempo emergere i pochi casi anomali. Poi si è capito che era il frutto di un contratto capestro con il rifornitore. Purtroppo i primi che dovrebbero attenersi alla realtà sono quei giornalisti che hanno titolato 'benzina a 2.70', quando era solo in un distribuire su 22 mila presenti nel nostro territorio. La cattiva informazione danneggia tutti: i gestori additati come speculatori ma anche gli utenti. Anche a questo serve il cartello: a smentire subito la falsa informazione". (segue) (Rin)