Carburanti: Urso, taglio accise Draghi quando benzina raggiunse 2,20 euro, siamo sotto soglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Nella stessa intervista Urso ha parlato del caro voli. "Siamo intervenuti sulla base delle indicazioni delle autorità di controllo, Antitrust ed Enac, che hanno rilevato l'uso del l'algoritmo a danno degli utenti, con prezzi anomali nelle tratte per le Isole o in coincidenza con catastrofali, con l'alluvione in Emilia Romagna, cioè quando il cittadino non ha alternative come l'utilizzo dei treni. A settembre - ha proseguito - incontrerò tutte le compagnie aeree per insediare un tavolo anche con regioni e sistema aeroportuale per uno sviluppo armonico che tenga conto delle esigenze dei cittadini e delle imprese. Un sistema Italia finalmente". "La mia storia politica parla da sé, sono sempre stato considerato il liberale della destra, convinto assertore dei valori dell'Occidente", ha poi risposto a chi lo accusa di non credere nel libero mercato. "Cittadini e imprese vanno tutelati da chi vuole imporre ad ogni costo la legge del più forte. Per questo esiste lo Stato. Il Far West è finito: le regovanno rispettate, da tutti". (segue) (Rin)