Russia: ministero Esteri, su stampa Usa solo "speculazioni" su scambio detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie secondo cui Russia e Stati Uniti starebbero negoziando uno scambio di detenuti che vedrebbe coinvolti, da una parte, alcuni presunti hacker e, dall'altra, il giornalista Evan Gershkovich e il cittadino statunitense Paul Whelan, entrambi accusati di spionaggio, sono speculazioni. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. A riportare tali indiscrezioni è stato per primo il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” che ha citato alcune fonti dell'amministrazione presidenziale di Washington. "Tali speculazioni su possibili scambi di 'detenuti' tra Russia e Stati Uniti appaiono regolarmente sui media statunitensi. Come abbiamo ripetutamente affermato, ciò accade esclusivamente per ragioni politiche interne a Washington. A quanto pare, per l'amministrazione statunitense, non è importante il destino umano di persone specifiche, ma guadagnare punti politici", ha detto Zakharova. Secondo la portavoce del ministero russo, “invece di montare inutili clamori, consiglieremmo alle autorità statunitensi di occuparsi dei problemi” e dello “stato insoddisfacente” del sistema penitenziario degli stessi Stati Uniti, dove i detenuti sono sottoposti a torture, umiliazioni e duro trattamento da parte del personale”. (segue) (Rum)