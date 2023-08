Libano: fonti stampa, morto suicida giovane siriano sospettato di attentato legato all'Is

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane siriano sospettato di aver compiuto un attentato legato all'Is, a luglio scorso, si è gettato da un edificio a Beirut, in Libano, dopo che membri del movimento libanese filo-iraniano sciita Hezbollah vi avevano fatto irruzione. Lo hanno riferito oggi i media e una fonte della sicurezza libanesi, secondo cui il 23enne, proveniente dal distretto siriano Al Tall, era entrato illegalmente in Libano e si era stabilito con i suoi parenti ad Al Salam, sobborgo meridionale di Beirut. Secondo quanto riferito dalla fonte, due parenti del giovane sono stati arrestati. Il giovane era sospettato di aver causato, il 27 luglio scorso, un’esplosione nei pressi di una moschea nella località di Sayyidah Zaynab, importante meta per i pellegrini musulmani sciiti situata circa 10 chilometri a sud della capitale siriana, Damasco. Durante quest'attentato diverse persone erano state ferite e almeno sei erano rimaste uccise. (Lib)