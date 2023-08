Spagna: non si placa l'incendio a Tenerife, bruciati quasi 5 mila ettari di terreno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- L'incendio boschivo divampato lo scorso 15 agosto sul Monte Arafo, nell'isola spagnola di Tenerife, ha bruciato circa 5 mila ettari di terreno e costretto le autorità a disporre nuove evacuazioni. Come riferito dal ministro delle Politiche territoriali, della coesione territoriale e dell'acqua del governo delle Isole Canarie, Manuel Miranda, la situazione si è complicata nelle ultime ore nella zona settentrionale, costringendo i servizi di emergenza e a evacuare i centri urbani di La Orotava, La Matanza, La Victoria de Acentejo, mentre altre procedure di sgombero dei civili sono previste a El Sauzal, Santa Ursula e Tacoronte. Il direttore tecnico dell servizio di emergenza, Montse Román, ha spiegato che le evacuazioni sono state effettuate in modo prioritario in base alla vicinanza dell'incendio. (Spm)