Ucraina: Zelensky in Svezia, "grazie per il sostegno, rafforzeremo le nostre relazioni"

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua consorte sono in visita di lavoro in Svezia. Lo ha riferito lo stesso Zelensky su Telegram. Nel corso della visita sono previsti degli “incontri con il primo ministro Ulf Kristersson, il re Carlo XVI, la regina Silvia, il presidente del Parlamento Andreas Norlén e i presidenti dei gruppi parlamentari”. “Vorrei ringraziare personalmente la Svezia per aver sostenuto la nostra lotta per la libertà e l'indipendenza”, ha affermato Zelensky. “Il nostro compito principale è il rafforzamento delle forze ucraine a terra e in cielo, lo sviluppo della cooperazione bilaterale, in particolare nell'industria della difesa, l'integrazione europea dell'Ucraina e la sicurezza comune nello spazio euro-atlantico. Esprimiamo il nostro pieno sostegno alla Svezia nel suo percorso verso l'adesione alla Nato. Siamo fiduciosi che insieme garantiremo una pace affidabile nell'intera regione del Mar Baltico, Mar Nero e Mar d'Azov”, ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)