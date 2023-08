Stati Uniti: Biden, nessun commento sulle indagini in corso sul figlio Hunter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di non avere nessun commento da rilasciare a proposito delle indagini in corso sul figlio, Hunter, rinviando tutto al dipartimento di Giustizia. Lo si apprende dall’emittente statunitense “Cnn”, citando la risposta di Biden alla domanda rivoltagli da un giornalista durante la conferenza stampa congiunta con il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, al termine dell’incontro di Camp David. “Non ho commenti su nessuna indagine in corso”, ha dichiarato Biden, “spetta al dipartimento di Giustizia e questo e tutto ciò che ho da dire”. Lo scorso 11 agosto, il capo del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Merrick Garland, aveva ordinato al procuratore del Delaware, David Weiss, di continuare la sua indagine sul figlio secondogenito del presidente Joe Biden, Hunter. (segue) (Res)