Stati Uniti: Biden, nessun commento sulle indagini in corso sul figlio Hunter (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nominato dall’ex presidente Donald Trump, Weiss indaga su Hunter Biden dal 2019. Nelle scorse settimane aveva raggiunto un accordo con il figlio del presidente, in base al quale quest’ultimo si sarebbe dichiarato colpevole di evasione fiscale e di possesso illegale di armi da fuoco. L’intesa, tuttavia, è stata bocciata lo scorso 26 luglio dalla giudice federale Maryellen Noreika. La nomina a procuratore speciale consente a Weiss di “portare avanti l’inchiesta in corso e d’indagare qualunque altra questione possa emergere durante gli accertamenti”. Al termine dell’inchiesta il procuratore dovrà produrre un rapporto che Garland ha già fatto sapere che renderà pubblico coerentemente con la legge e le politiche del dipartimento di Giustizia. Stando all’accusa, Hunter Biden non avrebbe versato tasse federali sui guadagni relativi al 2017 e al 2018. Nell’ottobre del 2018, inoltre, il figlio del presidente avrebbe acquistato una pistola senza indicare, come previsto dalla legge, di essere un consumatore di droga. La legge prevede una pena massima di 12 mesi di carcere per ciascuno dei capi d’accusa nel caso della presunta evasione fiscale e una di dieci anni per possesso illegale di arma da fuoco. (Res)