Arabia Saudita: nuove prospettive di cooperazione con India e Kazakhstan

- Il ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione dell’Arabia Saudita, Abdullah bin Amer al Sawaha, ha firmato oggi un accordo con il ministro dell’Elettronica e della tecnologia dell’informazione dell’India, Ashwini Vaishnaw, per la cooperazione nel settore dell’economia digitale, il ministro dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura, Abdurrahman bin Abdulmohsen al Fadhli, ha incontrato ad Astana, lo scorso 17 agosto, il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Lo si apprende dal quotidiano saudita “Arab News” e dall’agenzia di stampa governativa “Spa”. Oltre alla ripresa delle relazioni diplomatiche con l’Iran e all’avvicinamento al gruppo di Paesi emergenti Brics (che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), Riad sta intensificando gli sforzi per aprire nuove prospettive di cooperazione in Asia. L’accordo firmato a Nuova Delhi con Vaishnaw, a margine degli incontri preliminari del vertice del G20, ad esempio, è teso a rafforzare il ruolo dell’Arabia Saudita come snodo regionale per l’innovazione tecnologica e come meta di investimenti stranieri diretti nei settori non petroliferi. L’intesa, infatti, prevede un partenariato tra India e Arabia Saudita in materia di ricerca e innovazione nel settore delle nuove tecnologie, con particolare riguardo per le infrastrutture digitali, applicate anche alla sanità e all’istruzione. A Nuova Delhi, inoltre, Al Sawaha ha incontrato l’omologo del Giappone, Kono Taro, mentre il direttore dell’Autorità per il digitale saudita, Ahmed bin Mohammed Al Suwayan, ha tenuto incontri separati con rappresentanti della Commissione Europea per rafforzare la cooperazione tra Riad e Bruxelles in materia di economia digitale. Intanto, a margine dell’incontro tra i ministri della Sanità dei Paesi del G20, tenutosi oggi a Gujarat, in India, il ministro saudita, Fahad al Jalajel, ha incontrato il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con il quale ha discusso principalmente di sanità digitale e di piani per la risposta alle pandemie. Quanto all’incontro di Astana tra Tokayev e Al Fadhli, il tema dominante è stato partenariato tra Arabia Saudita e Kazakhstan su temi strategici, quali l’ambiente, le risorse idriche e l’agricoltura. (Res)