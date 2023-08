Business news: Croazia, nei primi sei mesi +7,3 per cento presenze in porti marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 12 milioni di passeggeri sono passati nei porti marittimi della Croazia nella prima metà dell’anno, ovvero il 7,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riportano i dati dell'Istituto di statistica (Dzs). Sempre nel primo semestre, sono arrivate nei porti marittimi più di 147 mila navi, il 5,5 per cento in più rispetto allo scorso anno. Il porto della città di Spalato ha avuto il maggior numero di passeggeri tra tutti i porti marittimi nel secondo trimestre del 2023 (1,4 milioni, pari all'11,5 per cento in più rispetto al 2022). Secondo il Dzs, il trasporto delle merci è risultato inferiore dell'1,5 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2022. (Seb)