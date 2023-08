Business news: Paesi Bassi entrano in una “lieve recessione economica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi sono ufficialmente entrati in una “lieve recessione economica”. È quanto si legge in un rapporto dell’Ufficio centrale di statistica (Cbs) ripreso dalla stampa del Paese, secondo cui l’economia nazionale è andata in contrazione per il secondo trimestre consecutivo. Il calo registrato nei primi tre mesi dell’anno è stato dello 0,4 per cento, mentre quello dei tre mesi successivi dello 0,3 per cento. A contribuire in modo significativo alla contrazione economica dei Paesi Bassi, secondo il Cbs, è stato il calo dei consumi delle famiglie, che si è aggiunto alla diminuzione degli scambi commerciali all’estero, in particolare nell’ambito dell’industria chimica. "La contrazione dello 0,3 per cento è sorprendente rispetto allo sviluppo economico dei Paesi vicini", si legge nel rapporto del Cbs, in cui vengono presi come esempio la Francia e il Belgio, dove l’economia è cresciuta rispettivamente dello 0,5 e dello 0,2 per cento nel secondo trimestre dell’anno. (Beb)