Business news: Bosnia, in Federazione a giugno stipendio netto medio di 645 euro

- A giugno lo stipendio netto medio nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana) è stato di 1.262 marchi convertibili (circa 645 euro), che rispetto al mese di maggio è stato nominalmente più basso dell'1,2 per cento e in termini reali dello 0,7 per cento. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese. Rispetto a un anno, invece, fa lo stipendio medio netto è stato più alto nominalmente del 13,2 per cento e in termini reali del 9,4 per cento. (Seb)