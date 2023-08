Burkina Faso: ministro Difesa, non ci sarà una base militare russa nel nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Non c'è alcuna intenzione di realizzare una base militare russa in Burkina Faso. Lo ha detto il ministro della Difesa del Paese africano, Kassoum Coulibaly, in un'intervista all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Non si tratta di invitare truppe straniere o creare basi. Non credo che questo possa risolvere il problema (del terrorismo). Siamo consapevoli di cosa sta realmente accadendo nel nostro territorio", ha detto Coulibaly, rispondendo a una domanda su la possibilità di aprire una base militare russa in Burkina Faso. Il ministro ha sottolineato che il Paese deve ricevere i fondi necessari per condurre autonomamente delle operazioni militari. "È difficile per noi lasciare che altri militari muoiano per noi. Abbiamo bisogno di ottenere i fondi necessari in modo da poter condurre la nostra battaglia", ha detto il ministro. Coulibaly ha parlato, inoltre, del nuovo concetto di "volontari per difendere la Patria”, ovvero la formazione di piccoli gruppi di cittadini che saranno armati per combattere i terroristi. "Questo concetto è nato dalla volontà del nostro popolo. Ora lo stiamo realizzando, migliorando e sviluppando norme legali per assicurarci che queste persone sappiano come maneggiare le armi e, cosa più importante, rispettino i diritti umani", ha affermato Coulibaly. (Rum)