Niger: ministro Difesa Burkina Faso, ci prepariamo a intervento militare Cedeao

- Il Burkina Faso si sta preparando al fatto che le forze della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) possano lanciare un'operazione militare in Niger. Lo ha affermato Kassoum Coulibaly, ministro della Difesa del Burkina Faso in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". "Prevediamo un'aggressione militare. In ogni caso, il nostro capo di Stato (Ibrahim Traore) ha detto: siamo pronti per l'aggressione, sosterremo il Niger", ha detto Koulibaly. Il ministro ha aggiunto che il Burkina Faso è pronto anche a ritirarsi dalla Cedeao perché considera illogica la politica del blocco nei confronti del Niger. (Rum)