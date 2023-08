Sardegna: fine settimana all'insegna del gran caldo nell'Isola, termometro su fino a 40 gradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ondata eccezionale di calore si abbatterà nel fine settimana sulla Sardegna con termometro fino a 40 gradi. Già da domani, domenica 20 agosto, gli effetti del gran caldo si sentiranno in particolare sulla città di Cagliari per la quale è già scattata l'allerta gialla. Particolarmente pesante la situazione che si verrà a creare nelle zone interne dell'Isola dove potranno raggiungere i 40 gradi soprattutto nell'entroterra delle aree centro occidentali e settentrionali. Dalla prossima settimana una depressione atmosferica farà la sua comparsa, portando con sé un aumento della nuvolosità e qualche pioggia. A partire da mercoledì 23 e a seguire il 24 sono previste deboli precipitazioni. La maggiore instabilità si registrerà sui rilievi e in particolare in Gallura, Barbagia, Nuorese e zone centro settentrionali dell'Isola, dove si potrebbe anche avere qualche temporale. (Rsc)