Ucraina: amministrazione di Khmelnytskyi, attacco russo causa ferimento due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha nuovamente attaccato nella notte la regione ucraina di Khmelnytskyi provocando il ferimento di due donne. Lo riferisce il primo vicepresidente della regione, Serhiy Tyurin, su Telegram. "Khmelnytskyi è stata nuovamente attaccata dal nemico durante il raid aereo della scorsa notte", ha detto Tyurin. In diversi villaggi del distretto di Khmelnytskyi, 30 abitazioni sono state danneggiate dall'onda d'urto. Inoltre, due donne sono rimaste ferite a seguito dell'attacco russo, mentre altre sei persone sono andate in ospedale in stato di shock. Secondo Tyurin, sono ancora in corso gli accertamenti per individuare gli effetti dell'attacco nemico. (Kiu)