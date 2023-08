Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, si apre “una nuova era di partenariato trilaterale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e i presidenti di Corea del Sud e Stati Uniti, rispettivamente Yoon Suk-yeol e Joe Biden, si sono riuniti a Camp David “per inaugurare una nuova era di partenariato trilaterale”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata dai tre leader dopo l’incontro di oggi, diffusa dal sito web della Casa Bianca. “Questo è un momento che richiede unità e azione coordinata da veri partner, ed è un momento che intendiamo affrontare insieme”, hanno premesso i leader. Il Giappone, la Corea del Sud e gli Stati Uniti sono determinati ad allineare i loro sforzi collettivi perché credono che il partenariato trilaterale favorisca la sicurezza e la prosperità dei rispettivi popoli, della regione e del mondo. In questo spirito, il presidente Biden ha lodato l'omologo Yoon e il premier Kishida per la loro coraggiosa leadership nella trasformazione delle relazioni nippo-coreane. Con i rinnovati legami di amicizia – e sostenuti dalle alleanze solide degli Stati Uniti con il Giappone e la Corea del Sud – ciascuna delle relazioni bilaterali “è ora più forte che mai” e lo stesso vale per la relazione trilaterale, si legge ancora nella dichiarazione congiunta. “Oggi, dichiariamo apertamente che siamo uniti in un obiettivo comune per rafforzare la nostra regione condivisa. Il nostro mandato è garantire che il Giappone, la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti siano allineati nei loro obiettivi e azioni, generando la capacità comune necessaria per garantire che l'Indo-Pacifico prosperi, sia connesso, resiliente, stabile e sicuro. Il nostro è un partenariato costruito non solo per i nostri popoli, ma per l'intero Indo-Pacifico”, hanno continuato Biden, Kishida e Yoon. (segue) (Was)