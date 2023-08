Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, si apre “una nuova era di partenariato trilaterale” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'economia, i tre Paesi intendono lavorare per “continuare ad eliminare le barriere alla partecipazione economica e a costruire economie diverse, accessibili e inclusive”, anche attraverso la Cornice economica per l'Indo-Pacifico (Ipef). Yoon e Kishida hanno accolto con favore l'organizzazione da parte degli Stati Uniti del forum di Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) quest'anno. Yoon e Biden hanno espresso apprezzamento per la leadership giapponese del G7. “Insieme, ci impegniamo ad accelerare la transizione verso l'energia pulita; mobilitare finanziamenti per infrastrutture di qualità e catene di fornitura resilienti, anche attraverso la collaborazione trilaterale tra le nostre istituzioni di finanziamento dello sviluppo e attraverso il Partenariato per l'infrastruttura e gli investimenti globali (Pgii); e promuovere la crescita economica sostenibile e la stabilità finanziaria, nonché mercati finanziari ordinati e ben funzionanti. Continueremo la nostra ambiziosa agenda per far evolvere le banche multilaterali di sviluppo per renderle più reattive alle sfide globali condivise. I leader si sono impegnati ad esplorare la fornitura di nuove risorse alla Banca mondiale”, si legge ancora nella dichiarazione. (segue) (Was)