Business news: Francia, costo della vita degli studenti aumentato del 4,68 per cento nel 2023

- Il costo della vita degli studenti in Francia è aumentato del 4,68 per cento nel 2023 rispetto allo scorso anno. è quanto riferito dalla Federazione associazioni generali studenti (Fage), secondo cui dell'inizio dell'anno scolastico 2023 la spesa media di uno studente universitario di 20 anni che non ha una borsa di studio e non vive più in famiglia si è attestata a 3.024 euro. Secondo il sindacato, questo aumento è principalmente legato all'evoluzione “storica” dei costi della vita quotidiana (in particolare affitto, cibo e trasporti) in un contesto di inflazione elevata. Il Fage chiede al governo di adottare misure adeguate per sostenere gli studenti più in difficoltà. (Frp)