Business news: Regno Unito, crescita dei costi di affitto ai massimi dal 2016

- La crescita dei costi di affitto nel Regno Unito è ai massimi dal 2016, trainata da una forte domanda da parte dei locatari. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”, che ha richiamato i dati dell’Ufficio nazionale di statistica per i quali il costo degli affitti è aumentato in media del 5,3 per cento negli ultimi dodici mesi fino a luglio (+5,2 per cento nei dodici mesi fino a giugno). A Londra gli affitti sono aumentati del 5,5 per cento ma altrove l’aumento è stato anche più consistente, pari al 6,5 per cento in media in Galles e al 5,7 per cento in Scozia. (Rel)