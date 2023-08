Business news: Albania, esportazioni in calo a luglio dello 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di merci in Albania sono calate a luglio dello 0,6 per cento rispetto al mese di giugno. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto di statistica nazionale (Instat) e ripresi dall’agenzia di stampa “Ata”. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le esportazioni nel Paese balcanico hanno invece registrato una diminuzione pari al 4 per cento. Per quanto riguarda le importazioni, è stato registrato un calo del 13,6 per cento rispetto a luglio 2022 e del 6 per cento rispetto allo scorso giugno. (Alt)