Business news: Paesi Bassi, acquistato da israeliana Elbit sistema per contrastare droni di piccole dimensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi hanno acquistato dall'azienda israeliana Elbit Systems un nuovo sistema per rilevare, identificare e neutralizzare piccoli droni del peso massimo di 20 chilogrammi. Lo ha riferito il ministero della Difesa. "Il ministero della Difesa olandese sarà in grado di contrastare i veicoli aerei senza pilota. I nuovi sistemi dovrebbero fornire principalmente protezione contro i droni di piccole dimensioni, sino a 20 chilogrammi di peso", ha comunicato il ministero in una nota. Il sistema è costituito da speciali sensori per rilevare e identificare gli aeromobili senza pilota, nonché per neutralizzare o neutralizzare i droni in vari modi. Il dicastero olandese ha aggiunto che i sistemi acquistati saranno schierati in tutte le basi aeree nei Paesi Bassi e nel porto navale di Den Helder. (Beb)