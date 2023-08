Business news: Regno Unito, Bae Systems acquisirà divisione aerospaziale di Us Ball Corp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bae Systems, la più grande azienda del settore della difesa del Regno Unito, intende acquistare la divisione aerospaziale di Us Ball Corp per 5,55 miliardi di dollari. Lo ha riferito la società britannica. La divisione aerospaziale di Us Ball è impegnata nella produzione di sistemi di comunicazione e ottici, utilizzati anche nei veicoli spaziali, secondo quanto riferisce Bae Systems. La transazione, si legge nel comunicato, sarà completata nella prima metà del 2024. La divisione aerospaziale di Us Ball Corp ha sede in Colorado. La società ha più di 5,2 mila dipendenti e i suoi ricavi alla fine del 2023 dovrebbero raggiungere i 2,2 miliardi di dollari. (Rel)