Business news: Banca centrale bosniaca, nel primo trimestre investimenti esteri a +80 per cento anno su anno

- In Bosnia Erzegovina nei primi tre mesi del 2023 sono stati registrati 426,61 milioni di marchi convertibili (circa 218 milioni di euro) di investimenti esteri, un aumento dell'80 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. E' quanto emerge dai dati della Banca centrale rilanciati dall'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri del Paese balcanico (Fipa). La quantità maggiore di investimenti diretti è assicurata dall'Austria (15,4 per cento), seguita dalla Croazia (14,6 per cento) e dalla Serbia (13,9 per cento). L'afflusso di investimenti esteri diretti in Bosnia Erzegovina nel 2022 è stato di 1,44 miliardi di marchi convertibili (circa 737 milioni di euro), che è l'importo più alto registrato finora. (Seb)