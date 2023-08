Russia: Lavrov, nostre armi nucleari servono da deterrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le armi nucleari in possesso della Federazione Russa servono da deterrente in caso di minacce alla sicurezza nazionale e per proteggersi da un eventuale conflitto. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista pubblicata oggi sulla rivista “The International Affairs”. “Il possesso di armi nucleari è oggi l'unica risposta possibile ad alcune delle significative minacce esterne alla sicurezza del nostro Paese", ha detto Lavrov, secondo cui gli Stati Uniti e gli altri Paesi membri della Nato rischiano di restare coinvolti in un “confronto armato diretto fra potenze nucleari” se continueranno ad alzare la posta nel contesto del conflitto in Ucraina. “Riteniamo che un tale escalation dovrebbe essere evitata. Ecco perché dobbiamo ricordare l'esistenza di elevati rischi militari e politici e inviare segnali che facciano riflettere”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “L'aspetto essenziale che dobbiamo comprendere è che l'Occidente vuole farla finita con il nostro Paese come serio rivale geopolitico”, ha aggiunto Lavrov, secondo cui proprio “per questo motivo Washington e Bruxelles hanno scatenato contro di noi una guerra ibrida. L'Occidente deve capire: la Russia userà tutti i mezzi per difendere il suo popolo e i suoi interessi vitali. Sarebbe meglio che i nostri avversari capissero che il confronto con la Russia è inutile e passassero a mezzi più civili, cioè politici e diplomatici per raggiungere un equilibrio di interessi”. (segue) (Rum)