Russia: Lavrov, nostre armi nucleari servono da deterrente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavrov si è concentrato poi sugli Stati Uniti e sulla loro “mal concepita politica” che ha aggravato “la situazione internazionale nonostante i nostri molti anni di tentativi per prevenirlo”. Il capo della diplomazia russa, in questo caso, si riferisce “alla crisi su vasta scala della sicurezza europea, la cui colpa ricade interamente sui nostri ex partner”. In questo contesto, la missione della Russia, secondo Lavrov, è “il mantenimento di un equilibrio globale di interessi e la costruzione di un'architettura più equa delle relazioni internazionali”. Il ministro russo ritiene, infatti, che “la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo pacifico e costante dell'umanità sulla base di un'agenda unificante dovrebbe essere una priorità universale”. (Rum)