Business news: Regno Unito, banche rischiano multe salate se non garantiranno accesso al contante

- Le banche britanniche rischiano multe salate se non garantiranno libero accesso ai prelievi di contanti per consumatori e imprese. È quanto riferito dal ministero delle Finanze, secondo cui è in arrivo un nuovo provvedimento che specificherà come i prelievi e i depositi gratuiti di contanti dovranno essere disponibili entro un miglio (1,6 chilometri) per le persone che vivono nelle aree urbane e di tre miglia (4,8 chilometri) per le aree rurali. Il dicastero ha riferito che le distanze sono state selezionate per mantenere l'attuale livello di copertura di libero accesso al contante, tramite bancomat o servizi allo sportello. Tali limiti potrebbero essere estesi se l'utilizzo di contante dovesse diminuire in futuro. In base alla nuova guida, se un servizio come un bancomat o una filiale dovessero essere chiusi ed è necessario un servizio sostitutivo nell'area, ciò dovrebbe avvenire prima che avvenga la chiusura. (Rel)