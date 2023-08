Crimea: ministero Difesa russo, sistemi difesa aerea abbattono S-200 ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un missile S-200 che le forze ucraine hanno utilizzato per attaccare degli obiettivi in ​​Crimea. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "La notte del 19 agosto, il regime di Kiev ha tentato un attacco terroristico con un missile antiaereo del sistema di difesa aerea S-200 convertito in una versione d'attacco contro il territorio della Crimea. Il missile ucraino è stato rilevato tempestivamente e abbattuto in aria dai sistemi di difesa aerea russi", ha riferito il dicastero, secondo cui "non ci sono vittime o danni materiali".(Rum)