Albania-Italia: Zullo (Fd'I), Meloni ha difeso immagine Paese

- "Bene ha fatto il Presidente Meloni a pagare il conto non saldato in un ristorante in Albania da un gruppo di Italiani. Ha dato due segnali ben diversi da chi non riesce ad andare oltre il punto in cui cade l'ombra del proprio naso". Lo dichiara in una nota Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d'Italia, secondo cui "il presidente Meloni ha tenuto alta l'immagine dell'Italia e del suo popolo che si differenzia e si distanzia da un gruppo che disonora il nostro Paese. Solo chi sa guardare lontano può capire quanto un gesto del genere sarà nel tempo e nella storia di favore per l'Italia. Noi ci auguriamo che quel gruppo di italiani venga individuato ed in tal caso sarà chiamato a risarcire non solo danno economico ma anche e soprattutto il danno d'immagine della nostra Nazione", conclude Zullo.(Com)