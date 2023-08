Roma: anziano morto a Nettuno, due fratelli arrestati per omicidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'attività investigativa l'abitazione dove è stato trovato il cadavere della vittima è stata sequestrata, così come l'auto su cui viaggiavano i fratelli e i loro cellulari. Sequestrati anche gli abiti indossati dal 23enne e dal 25enne. I carabinieri di Anzio, coadiuvati da personale del Nucleo investigativo dei carabinieri del gruppo di Frascati, hanno eseguito i due fermi di indiziati di delitto e i due sono stati portati nella casa circondariale di Velletri, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire il movente. (Rer)