Indo-Pacifico: nei Principi di Camp David la visione condivisa di Usa, Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, l’omologo della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, hanno concluso l’incontro di Camp David affermando “una visione condivisa per il partenariato, per l’Indo-Pacifico e oltre”. Lo si apprende dal documento “Principi di Camp David”, diffuso dal sito web della Casa Bianca al termine dell’incontro trilaterale. “Il nostro partenariato si basa su un fondamento di valori condivisi, reciproco rispetto e un impegno unificato per promuovere la prosperità dei nostri tre paesi, della regione e del mondo”, si legge nella dichiarazione. “Come nazioni dell'Indo-Pacifico, Giappone, la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti continueranno a promuovere un Indo-Pacifico libero e aperto basato sul rispetto del diritto internazionale, su norme condivise e su valori comuni. Ci opponiamo fermamente a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo con la forza o la coercizione. Lo scopo della nostra cooperazione trilaterale in materia di sicurezza è e rimarrà quello di promuovere e migliorare la pace e la stabilità in tutta la regione”, continua la dichiarazione. (segue) (Was)