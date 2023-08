Indo-Pacifico: nei Principi di Camp David la visione condivisa di Usa, Giappone e Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro impegno per la regione include il nostro sostegno incondizionato alla centralità e all'unità dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e all'architettura regionale guidata dall'Asean”, hanno continuato Biden, Kishida e Yoon, definendosi “determinati a lavorare a stretto contatto con i Paesi delle isole del Pacifico e il Forum delle isole del Pacifico”. I tre capi di Stato hanno ribadito, inoltre, il loro impegno congiunto per la “completa denuclearizzazione” della Corea del Nord in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Al tempo stesso hanno assicurato di essere impegnati al dialogo con Pyongyang “senza precondizioni”. “Cerchiamo di affrontare le questioni dei diritti umani e umanitari, compresa la risoluzione immediata delle questioni dei rapimenti, dei detenuti e dei prigionieri di guerra non rimpatriati. Sosteniamo una Penisola Coreana unificata che sia libera e in pace”, hanno aggiunto. Biden, Kishida e Yoon, inoltre, hanno sottolineato “l'importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan come elemento indispensabile della sicurezza e della prosperità nella comunità internazionale”, chiedendo “una risoluzione pacifica delle questioni attraverso lo Stretto”. (segue) (Was)