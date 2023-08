Brasile: influenza aviaria, Giappone riprende import dallo stato di Santa Catarina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a raccomandare di evitare contatti con gli uccelli, soprattutto malati e feriti, il ministero dellìAgricoltura ha disposto la sospensione di tutti gli eventi di intrattenimento che prevedono la presenza di animali. Inoltre, il dipartimento per la difesa dell'Agricoltura presso lo stesso dicastero brasiliano, inoltre, ha installato un Centro operativo di emergenza per il coordinamento, la pianificazione, la valutazione e il controllo delle azioni nazionali relative all'influenza aviaria. "Il gruppo avrà il compito di coordinare le azioni di prevenzione, sorveglianza e sanità pubblica, nonché di collegare le informazioni tra altri ministeri, enti, agenzie statali e il settore privato", aveva concluso il ministero. Lo scorso 6 giugno, inoltre, il governo del Brasile aveva stanziato 200 milioni di real (l'equivalente di circa 37,8 milioni di euro) in favore del ministero dell'Agricoltura per affrontare l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di H5N1. I fondi saranno destinati specificamente al Sistema unificato di attenzione alla sanità agricola (Suasa). Tra le azioni messe in campo ci sarà una campagna di test e l'assistenza sanitaria per i casi sospetti. (Res)