Business news: Banca centrale serba, inflazione a circa 8 per cento alla fine dell'anno

- L'inflazione in Serbia alla fine dell'anno dovrebbe attestarsi a circa l'8 per cento. Lo riferisce un rapporto pubblicato dalla Banca nazionale serba (Nbs), presentato dal governatore Jorgovanka Tabakovic, come riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". "Secondo le stime della Nbs, l'inflazione dovrebbe tornare ai limiti previsti nel secondo trimestre del 2024, un po' prima rispetto alla proiezione precedente", ha spiegato Tabakovic. L'analisi della Banca centrale sottolinea che l'aumento generalizzato dei prezzi su base annua nel Paese "è in calo da aprile e che a giugno ammontava al 13,7 per cento, mentre a luglio era del 12,5 per cento". Secondo il rapporto della Nbs, il tasso di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) della Serbia quest'anno "sarà compreso tra il 2 e il 3 percento". La Banca centrale serba prevede inoltre che la crescita del Pil "acceleri al 3-4 per cento dal 2024, per poi tornare alla traiettoria di crescita pre-pandemica". Secondo quanto si legge nel rapporto, il debito pubblico della Serbia a giugno era pari al 52,1 per cento del Pil, ovvero 3,5 punti percentuali in meno rispetto al 2022. (Seb)