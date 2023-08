© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Slovenia è aumentato dell'1,4 per cento in termini reali nel secondo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha annunciato l'Istituto di statistica del Paese, ricordando che nei primi tre mesi del 2023 la crescita era stata dello 0,8 per cento. Secondo i dati destagionalizzati, la crescita su base annua ha raggiunto l'1,6 per cento. (Seb)