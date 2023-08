Business news: Exor acquisice 15 per cento di Philips, leader globale in tecnologia sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Exor, holding finanziaria con sede nei Paesi Bassi controllata dalla famiglia Agnelli, ha acquisito il 15 per cento di Royal Philips, leader globale nella tecnologia sanitaria. Come si legge in un comunicato, Philips detiene posizioni di leadership in interessanti segmenti di mercato delle tecnologie sanitarie, grazie a un portafoglio innovativo ea una solida base di clienti. Exor mira a costituire grandi aziende fornendo un supporto stabile e impegnato per i loro piani di creazione di valore a lungo termine. Le consultazioni tra Exor e Philips sono state avviate nel contesto del dichiarato interesse dell'holding finanziaria di aumentare la propria presenza nei settori della sanità e della tecnologia. L'investimento di Exor in Philips non comporterà alcuna diluizione del titolo ed è stato effettuato mediante acquisti di azioni sul mercato e un accordo con un importante istituto finanziario. L'intesa prevede l'impegno di Exor in qualità di investitore di minoranza a lungo termine e il diritto di proporre un membro al Consiglio di sorveglianza. Sebbene Exor non preveda di acquistare ulteriori azioni Philips nel breve periodo, nel tempo l'accordo prevede che l'holding finanziaria, a sua discrezione, aumenti la propria partecipazione fino a un limite massimo del 20 per cento del capitale azionario ordinario in circolazione di Philips. (Com)