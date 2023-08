Business news: Bulgaria, governo notifica a Lukoil ritiro concessione porto Rosenets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria ha notificato alla compagnia petrolifera russa Lukoil il ritiro della concessione del porto di Rosenets, sulla base di quanto stabilito il mese scorso dal Parlamento nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. La società russa ha trenta giorni di tempo per lasciare il porto bulgaro, che serve la raffineria situata a nord-ovest di Burgas, la più grande dell'Europa orientale. Nel caso in cui Lukoil dovesse opporsi alla decisione unilaterale, il ministro dei Trasporti bulgaro chiederà al governatore di Burgas, al fine di tornare in possesso del porto, l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge sulla proprietà statale. La nuova gestione operativa delle strutture del terminal sarà assunta dalla Società statale bulgara per le infrastrutture portuali. Come ha riferito nelle scorse settimane il governo di Sofia, la risoluzione del contratto con Lukoil, stipulato nel 2011 per una concessione di 35 anni, ha l’obiettivo di “impedire alla Russia di utilizzare le infrastrutture del Paese per finanziare la guerra”. (Seb)