Business news: Eurostat, Pil destagionalizzato +0,3 per cento in eurozona in secondo trimestre 2023

- Nel secondo trimestre del 2023, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,3 per cento nell'area dell'euro ed è rimasto stabile nell'Ue rispetto ai primi tre mesi dell’anno. È quanto emerge da una stima flash dell’Eurostat, l’ufficio statistico dell'Unione europea. Nel primo trimestre del 2023 il Pil era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,2 per cento nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,6 per cento nell'area dell'euro e dello 0,5 per cento nell'Ue nel secondo trimestre del 2023, dopo il +1,1 per cento registrato da entrambi gli indici nel trimestre precedente. (Beb)