Business news: Ungheria, Pil in calo dello 0,3 per cento nel secondo trimestre

- Il Prodotto interno lordo (Pil) dell’Ungheria è calato dello 0,3 per cento nel periodo compreso tra aprile e giugno, rispetto al primo trimestre dell’anno. Lo riferisce l’Istituto di statistica (Ksh), ripreso dalla stampa del Paese. Secondo i dati, l’Ungheria ha registrato per il quarto trimestre consecutivo una diminuzione dell’attività economica, anche se l’inflazione, dal 20 per cento, è calata al 17,6 per cento. Il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, ha affermato tuttavia che “l’economia è pronta a rimbalzare nella seconda metà dell’anno”, nonostante alcuni analisti prevedano una recessione “inevitabile” per l’intero 2023. (Vap)