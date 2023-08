Libano: l’Unrwa riprenderà domani le proprie attività nel campo profughi di Ain Al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha annunciato che riprenderà domani le proprie attività all’interno del campo profughi palestinese di Ain Al Hilweh, vicino Sidone, nel Libano meridionale. Lo ha dichiarato, oggi, il direttore dei servizi dell’Unrwa nel campo di Ain Al Hilweh, Abdel Nasser al Saadi, all’emittente statale giordana “Al Mamlaka”, precisando che la ripresa delle attività avverrà “dopo una sospensione di due ore e mezza”. “La sospenzione dei servizi, oggi, venerdì, è stata parziale e ha coinciso con la fine delle ore lavorative della giornata”, ha spiegato Al Saadi, aggiungendo che tale decisione “non ha inciso sui residenti del campo”. Al Saadi, inoltre, ha motivato la scelta di sospendere le attività come “un segno di protesta, in linea con la dichiarazione pubblicata ieri, giovedì, dall’agenzia (Unrwa, ndr), nel quale si faceva appello a tutti gli uomini armati a lasciare le strutture dell’Unrwa nel campo, in particolare il complesso scolastico”, sottolineando gli “effetti negativi” della loro presenza sul percorso di istruzione dei minori residenti. (segue) (Lib)