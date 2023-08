Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, si apre “una nuova era di partenariato trilaterale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Annunciamo l'impegno dei nostri governi a consultarsi reciprocamente in modo rapido per coordinare le nostre risposte alle sfide, provocazioni e minacce regionali che influenzano i nostri interessi e la nostra sicurezza collettiva”, si legge ancora nella dichiarazione congiunta, nella quale si precisa che attraverso queste consultazioni si intende “condividere informazioni, allineare i nostri messaggi e coordinare le azioni di risposta”. “Terremo incontri trilaterali tra i nostri leader, ministri degli Esteri, ministri della Difesa e consiglieri per la Sicurezza nazionale almeno una volta all'anno, a completamento degli incontri trilaterali esistenti tra i rispettivi ministeri degli esteri e della difesa. Terremo anche il primo incontro trilaterale tra i nostri ministri delle Finanze e avvieremo un nuovo percorso di ministri del commercio e dell'industria che si incontreranno annualmente. Avvieremo anche un Dialogo trilaterale Indo-Pacifico annuale per coordinare l'attuazione delle nostre approcci all'Indo-Pacifico e identificare costantemente nuovi ambiti di azione comune”, hanno annunciato il leader. Inoltre, riconoscendo la grave minaccia rappresentata dalla manipolazione delle informazioni straniere e dall'abuso della tecnologia di sorveglianza, saranno discussi anche i modi per coordinare gli sforzi “per contrastare la disinformazione”. È stato accolto con favore anche il dialogo trilaterale sulla politica di sviluppo previsto per ottobre per coordinare le politiche e “promuovere la prosperità comune”. (segue) (Was)