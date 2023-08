Brasile: influenza aviaria, Giappone riprende import dallo stato di Santa Catarina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno autorizzato la ripresa delle importazioni di carne di pollo dallo Stato brasiliano di Santa Catarina. Lo riferisce il governo dello Stato in una nota. L'import di pollame dal Brasile era stato sospeso lo scorso 28 giugno, a seguito della conferma del primo focolaio di influenza aviaria altamente patogena. La misura, riferiva Tokyo, era stata adottata per evitare che animali vivi allevati in Giappone potessero infettarsi con il virus H5N1. Lo Stato di Santa Catarina è il maggiore esportatore di pollo in Giappone, con un volume di scambi che lo scorso anno ha raggiunto il valore di 310 milioni di dollari, che equivale al 14,75 per cento delle esportazioni all'estero di pollame dal Brasile. Le autorità brasiliane, da parte loro, seguono da vicino la diffusione del virus dell'influenza aviaria che conta finora 77 casi confermati su uccelli selvatici. Il ministero dell'Agricoltura del Brasile, lo scorso 27 giugno, aveva confermato il primo caso di aviaria su un'anatra allevata a fini di sussistenza in una fattoria del municipio di Serra, nello Stato di Espirito Santo, dove si allevavano anche oche e galline. Brasilia, tuttavia, aveva fatto sapere che nonostante il primo caso su una specie commestibile e di allevamento il Paese era da ritenersi libero dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (Iaap), condizione in cui gli altri Paesi membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Whoa) non dovrebbero imporre divieti al commercio internazionale di prodotti avicoli brasiliani. (segue) (Res)