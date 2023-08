Brasile: influenza aviaria, Giappone riprende import dallo stato di Santa Catarina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di oggi, invece, la notizia che le autorità dello stato di Rio de Janeiro hanno decretato per 180 giorni l'emergenza zoosanitaria a seguito dell'aumento dei contagi di influenza aviaria altamente patogena su uccelli selvatici. In tutto Rio sono stati contati 16 casi confermati, ma le autorità hanno deciso di adottare lo stato di emergenza come "misura protettiva". Grazie al decreto, le autorità potranno agire molto più rapidamente, eliminando alcune barriere burocratiche nel caso in cui vengano rilevati casi di influenza aviaria. Paranà è il dodicesimo stato dopo San Paolo, Santa Catarina, Goias, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe, Tocantins, Bahia, Mato Grosso do Sul e Espirito Santo, a decretare l'emergenza. L'influenza aviaria, al momento in fase di espansione a livello globale, è considerata una malattia virale altamente contagiosa, anche perché colpisce uccelli sia selvatici, sia domestici. La presenza dei diversi focolai aveva spinto, il 23 maggio scorso, il ministro dell'Agricoltura, Carlos Favaro, a proclamare uno stato di emergenza zoosanitaria in tutto il territorio nazionale, valido per 180 giorni. Una decisione con cui si cercava "di impedire che la malattia raggiungesse gli allevamenti di pollame, oltre a preservare la fauna e la salute umana". La dichiarazione consente, tra le altre cose, di stanziare fondi e di rendere più agile il coordinamento tra ministeri, organizzazioni governative e organizzazioni non governative. Il Brasile è il primo esportatore di carne di pollo al mondo, le cui esportazioni rappresentano il 35 per cento del mercato globale. (segue) (Res)