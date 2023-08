Bulgaria: Denkov, nessuna connessione tra omicidio Petrov e formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste alcuna connessione tra l’omicidio dell’imprenditore Aleksei Petrov e la formazione del governo bulgaro. Lo ha dichiarato oggi il premier della Bulgaria Nicolaj Denkov, citato dall’emittente televisiva “Bnt”, dopo una riunione di emergenza con i Servizi di sicurezza e il ministero dell’Interno. “L’assassinio di Petrov non c’entra nulla con la formazione di questo esecutivo o con il programma legislativo. Si tratta di speculazioni che cercano di creare un’immagine negativa al governo. Petrov non l’ho visto e non ho parlato con lui, e il suo nome non è mai stato fatto durante i colloqui con Gerb (il partito partner al governo)”, ha detto Denkov. (segue) (Seb)