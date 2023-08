Bulgaria: Denkov, nessuna connessione tra omicidio Petrov e formazione governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petrov è stato ucciso il 16 agosto con un fucile da una persona non ancora identificata, mentre passeggiava nella periferia di Sofia. L’imprenditore aveva prestato servizio nelle forze speciali dell'unità antiterrorismo ed era stato consigliere del Servizio di sicurezza dello Stato. All'inizio degli anni Novanta, Petrov aveva lasciato i servizi di intelligence ed era entrato in affari privati, fondando diverse compagnie di assicurazione. Nell'ottobre del 2011, Petrov aveva partecipato alle elezioni presidenziali come candidato di alcuni attivisti civili. In quell'occasione, aveva ricevuto lo 0,94 per cento dei voti. (segue) (Seb)