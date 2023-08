Difesa: Vannacci, sottocapo di Stato maggiore Masiello smentisce vicinanza intellettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo dalle colonne del quotidiano ‘La Repubblica’ delle offensive e calunniose convinzioni di un giornalista, Matteo Pucciarelli, che, in un articolo pubblicato oggi sul sito online del quotidiano medesimo, larepubblica.it, si nasconde dietro a un calunnioso e ipocrita ‘si dice’ per attribuirmi una presunta vicinanza ‘intellettuale’ a idee che non appartengono al mio credo, al mio essere soldato e cittadino italiano. Il mio rapporto con il generale Vannacci si limita a una conoscenza lavorativa, al pari di quelle che ho intrattenuto e intrattengo con centinaia di colleghi dell'Esercito, come anche di altre Forze armate, italiane e straniere. Pertanto, diffido chiunque, a partire dal quotidiano la Repubblica, dall'attribuirmi convinzioni o idee che non mi appartengono e che non ho mai espresso, riservandomi ovviamente il diritto di tutelare la mia immagine e il mio onore di soldato e di cittadino in ogni sede che riterrò più opportuna". Così in una nota alla stampa il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, generale di corpo d’armata Carmine Masiello. (Com)