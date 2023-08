Roma: anziano morto a Nettuno, due fratelli arrestati per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due fratelli romeni, di 23 e 25 anni, gli uomini gravemente indiziati dell'omicidio di Vincenzo V., il 77enne trovato cadavere questa mattina in una struttura ancora in costruzione in via dei Laghi a Nettuno. I due fratelli erano stati fermati questa mattina dai carabinieri di Nettuno e portati in caserma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini i due giovani frequentavano da anni la casa della vittima, che li ospitava e gli faceva svolgere vari lavori: dal giardinaggio alla ristrutturazione. Il corpo del 77enne è stato trovato questa mattina, intorno alle 7, nella villa in costruzione dell'uomo, che si trova adiacente all'attuale abitazione. La vittima presentava un colpo nella parte posteriore della nuca, inferto con un piccone, successivamente rinvenuto e sequestrato. I due fratelli sono stati bloccati poco dopo nelle immediate vicinanze del luogo del delitto, a bordo della loro auto, che è stata perquisita. Ulteriori testimonianze, raccolte nel corso della giornata, hanno confermato la presenza dei due fratelli sul luogo del delitto negli istanti immediatamente antecedenti e successivi all'aggressione subita dal 77enne. (segue) (Rer)